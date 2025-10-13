Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

Escucha la noticia
Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestinoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este lunes a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza.
“No voy a hablar de un solo Estado ni a un doble Estado, ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza”, declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: ¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes que Hamás liberó con vida?
En ese sentido, el mandatario reconoció que “mucha gente”, como el caso de la mayoría de líderes árabes, demanda una solución al conflicto palestino-israelí con dos Estados y qué él no tiene una posición.
“Habrá que ver. No he comentado nada al respecto”, añadió.
No obstante, el mes pasado, durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el líder estadounidense se refirió al impulso de la solución de dos Estados como una “recompensa” para Hamás.
La Casa Blanca publicó este lunes la declaración firmada por los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- sobre el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, donde las cuatro naciones se comprometen a implementar el pacto para asegurar la estabilidad en la región tanto para palestinos como para israelíes.
Del mismo modo, Trump reconoció que no puede garantizar que la paz en Gaza vaya a mantenerse después de su presidencia, pero saldrá “a luchar” para que se mantenga “con quien haga falta”.
TE PUEDE INTERESAR
- Parlamento de Israel saca de la sala a dos diputados de un partido árabe por boicotear a Trump con cartel de “Reconocer Palestina”
- ¿Qué acordaron Israel y Hamás y qué falta para que se firme el fin de la guerra en Gaza?
- Ruinas y devastación: La vida destrozada de los gazatíes que regresan a sus casas y no encuentran nada
- Se cumple un día del alto el fuego en Gaza, que deja la primera noche “tranquila” en meses
Contenido sugerido
Contenido GEC