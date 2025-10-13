El presidente estadounidense, Donald Trump, durante la ceremonia de bienvenida antes de la foto familiar en la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino
El presidente de Estados Unidos, , se negó este lunes a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza.

“No voy a hablar de un solo Estado ni a un doble Estado, ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza”, declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio.

En ese sentido, el mandatario reconoció que “mucha gente”, como el caso de la mayoría de líderes árabes, demanda una solución al con dos Estados y qué él no tiene una posición.

“Habrá que ver. No he comentado nada al respecto”, añadió.

No obstante, el mes pasado, durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el líder estadounidense se refirió al impulso de la solución de dos Estados como una .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala en Egipto que la segunda fase de las negociaciones de acuerdo en Gaza han iniciado. (Evan Vucci / POOL / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala en Egipto que la segunda fase de las negociaciones de acuerdo en Gaza han iniciado. (Evan Vucci / POOL / AFP)
/ EVAN VUCCI

La Casa Blanca publicó este lunes la declaración firmada por los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- sobre el acuerdo de paz en la , donde las cuatro naciones se comprometen a implementar el pacto para asegurar la estabilidad en la región tanto para palestinos como para israelíes.

Del mismo modo, Trump reconoció que no puede garantizar que la paz en Gaza vaya a mantenerse después de su presidencia, pero saldrá “a luchar” para que se mantenga “con quien haga falta”.

