Trump demanda a la BBC por miles de millones de dólares por un reportaje en el que se editaron sus palabras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por difamación contra la BBC por la edición de su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental del programa de televisión Panorama.

Trump ha solicitado miles de millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, según los documentos judiciales presentados en Florida.

La BBC se disculpó con Trump en noviembre, pero rechazó sus demandas de indemnización y la corporación no estuvo de acuerdo en que hubiera “fundamento para una demanda por difamación”.

El equipo legal de Trump acusó a la BBC de difamarlo al “manipular su discurso de forma intencionada, maliciosa y engañosa”.

La BBC aún no ha respondido a la demanda presentada en Florida.

Trump ya había dicho el mes pasado que planeaba presentar la demanda por el documental, que se emitió solo en Reino Unido antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024.

“Creo que tengo que hacerlo”, dijo Trump a los periodistas sobre sus planes. “Hicieron trampa. Cambiaron las palabras que salieron de mi boca”.

En su discurso del 6 de enero de 2021, antes de los disturbios en el Capitolio en Washington D.C., Trump dijo a la multitud: “Vamos a ir al Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”.

Más de 50 minutos después en su discurso, señaló: “Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas”.

En el programa Panorama se le mostraba diciendo: “Vamos a marchar hasta el Capitolio... y estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas”.

La BBC reconoció que la edición había dado “la impresión errónea” de que Trump había “hecho un llamado directo a la acción violenta”.