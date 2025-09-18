Trump demanda a The New York Times: ¿qué pasó en el primer juicio y de qué trata el nuevo proceso?

Donald Trump presentó esta semana una demanda por difamación contra el diario The New York Times, cuatro periodistas y la editorial Penguin Random House, argumentando que los involucrados buscaban dañar su imagen en el contexto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2024.

El presidente de Estados Unidos acusa a los demandados de un apoyo malintencionado a sus rivales políticos, de mentir acerca del éxito de sus proyectos y de distorsionar sus posturas y medidas de gobierno. Trump solicita una indemnización de 15.000 millones de dólares.

El documento fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida y dice de forma específica que “The New York Times es un vocero a viva voz del Partido Demócrata”. Los periodistas Susanne Craig, Russ Buettner, Peter Baker y Michael S. Schmidt son citados por la publicación de artículos “malintencionados” y “mentiras” sobre el actual mandatario estadounidense.

De forma similar, Penguin Random House está incluida en el proceso por publicar el libro “Lucky Loser: Cómo Donald Trump desperdició la fortuna de su padre y creó la ilusión del éxito”, escrito por dos de los periodistas denunciados por el líder republicano.

“Las declaraciones fueron publicadas por los demandados con malicia real, como parte de un patrón a largo plazo, con opresión y fraude en el sentido de que eran conscientes en el momento de la falsedad de la publicación y, por lo tanto, hicieron dichas publicaciones de mala fe, por odio y mala voluntad dirigidos hacia el presidente Trump sin ningún respeto por la verdad”, indica el documento.

Según la defensa del mandatario, las fechas de lanzamiento de todos los contenidos tenían como finalidad socavar su imagen en medio de la campaña electoral.

“El presidente Trump tuvo que superar la persistente interferencia electoral de los medios tradicionales, notoriamente liderados por The New York Times”, señala la demanda.

El periódico estadounidense ha respondido que el proceso legal iniciado por Trump “carece de fundamento y cualquier pretensión legal legítima”, calificando la demanda como un intento de “oprimir y desalentar” a la prensa independiente.

“The New York Times no se dejará disuadir por tácticas intimidatorias. Seguiremos buscando los hechos sin miedo ni favoritismos y defenderemos el derecho de los periodistas, recogido en la Primera Enmienda, a hacer preguntas en nombre del pueblo estadounidense”, indicó un portavoz en un artículo publicado por el mismo medio.

Un proceso previo

El procedimiento actual no ha sido el único que ha emprendido el líder del Partido Republicano contra el NYT, pues en el 2021 entabló otra causa judicial contra dicho medio, acusando a sus periodistas de unirse a su sobrina, Mary Trump, para llevar a cabo un “complot insidioso” en su contra.

Susanne Craig y Russ Buettner, dos de las personas recientemente demandadas, también fueron blanco de dicha demanda junto al diario y su colega David Barstow.

Los tres periodistas fueron los autores de una investigación sobre las finanzas de Donald Trump, la cual analizaba el origen de la riqueza del magnate y ponía en duda las declaraciones de impuestos en sus negocios.

El artículo cuestionaba el discurso del empresario acerca de que su fortuna fue generada por él mismo, apuntando a que heredó una enorme cantidad de dinero y que sus proyectos se beneficiaron de un sistema de evasiones fiscales. El trabajo periodístico recibió un Premio Pullitzer en el 2019 y Mary Trump fue una informante crucial para su elaboración.

Mary Trump, autora del libro "Demasiado y nunca es suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo". (Foto: AP).

La misma sobrina de Trump presentaría en el 2020 el libro “Siempre demasiado y nunca suficiente”, en el que admitía ser informante del artículo antes citado, y donde calificaba a su tío como un “peligro para el mundo”, además de hablar con detalle sobre su familia paterna. Esta última intentó bloquear la publicación, pero un juzgado permitió que se lanzara, tras lo cual superaría el millón de unidades vendidas.

La demanda de Donald Trump indicaba que los reporteros de The New York Times buscaron a Mary de forma malintencionada y “motivados por la venganza”, convenciéndola de obtener información fiscal y contable de Trump “de su despacho de abogados”.

En mayo del 2023 la Corte Suprema de Nueva York desestimó el caso, indicando que los artículos de The New York Times se encontraban en el marco constitucional regular de las actividades periodísticas.

El mismo juzgado estableció que Trump debía asumir todos los gastos legales que implicó el proceso para el diario y los periodistas. En enero del 2024, Robert Reed, el mismo juez a cargo del caso, ordenó al actual presidente pagar una suma de 392.600 dólares por dicho concepto.