Donald Trump demanda a The New York Times por difamación por un artículo sobre interferencia rusa Los hechos se remontan al 27 de marzo del pasado año, cuando el diario “The New York Times” alega que la campaña de Donald Trump tenía un “acuerdo general con la oligarquía de Vladimir Putin para ayudar a la compaña contra Hillary Clinton a cambio de una política exterior pro-Rusia y un alivio en las sanciones económicas”