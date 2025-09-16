El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Trump demanda por 15.000 millones de dólares al diario The New York Times por difamación
Trump demanda por 15.000 millones de dólares al diario The New York Times por difamación

Trump demanda por 15.000 millones de dólares al diario The New York Times por difamación

El presidente estadounidense, , anunció este martes una demanda por difamación contra en la que pide 15.000 millones de dólares a ese diario, al que califica de “uno de los peores y más degenerados” de la historia del país.

“A se le ha permitido mentir y difamarme libremente durante mucho tiempo y esto se acaba, ¡AHORA!“, afirmó Trump en una publicación en su red social Truth Social.

La demanda por difamación y libelo contra el prestigioso diario se va a presentar en el estado de Florida, según detalló el mandatario.

Trump acusa al periódico de convertirse en “portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical” y asegura que su apoyo a la candidata demócrata, Kamala Harris, en las pasadas elecciones fue “la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia”.

El mandatario ya demandó anteriormente al The New York Times que el periódico publicó en 2018, basados en parte en documentos confidenciales.

Trump exigió en su demanda el pago de 100 millones de dólares en daños, pero un juez la desestimó y decidió que el presidente debía pagar cerca de 400.000 dólares al diario y tres de sus reporteros por los gastos legales en que incurrieron durante el proceso.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirige al Air Force One antes de partir del Aeropuerto Municipal de Morristown, en Morristown, Nueva Jersey, el 14 de septiembre de 2025. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirige al Air Force One antes de partir del Aeropuerto Municipal de Morristown, en Morristown, Nueva Jersey, el 14 de septiembre de 2025. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN

En su publicación en Truth Social, Trump recuerda además sus “exitosos” litigios contra algunas cadenas de televisión “de noticias falsas”.

Entre otros casos recientes, y llegó luego a acuerdos extrajudiciales en los que las televisiones accedieron a pagar sumas millonarias que serían destinadas a su futura biblioteca presidencial.

En julio pasado Trump presentó una demanda contra The Wall Street Journal, News Corp -conglomerado que engloba al diario-, el propietario de este último, Rupert Murdoch, y dos redactores por atribuirle una carta enviada al financiero Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 y acusado de tráfico sexual de menores.

