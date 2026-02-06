Indignación entre demócratas después que Trump publicara imagen que retrata a los Obama como primates

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inclina la cabeza en oración durante el Desayuno Nacional de Oración en el Washington Hilton de Washington, D.C., el 5 de febrero de 2026 | Foto: SAUL LOEB / AFP
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató la indignación entre los demócratas el viernes después de publicar un fragmento de video satírico que retrata a Barack Obama y a su esposa Michelle como monos.

