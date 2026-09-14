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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una mesa redonda sobre el empoderamiento de las familias mediante la elección educativa, en la Casa Blanca, el 9 de diciembre de 2019 en Washington D. C. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una mesa redonda sobre el empoderamiento de las familias mediante la elección educativa, en la Casa Blanca, el 9 de diciembre de 2019 en Washington D. C. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este lunes una supuesta “conspiración enfermiza” contra la inteligencia artificial (IA), tras el llamado de empresarios del sector a desacelerar el ritmo de su desarrollo.

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