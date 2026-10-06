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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump observa durante un mitin de campaña en el Pinnacle Bank Expo Center en Grand Island, Nebraska, el 5 de octubre de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump observa durante un mitin de campaña en el Pinnacle Bank Expo Center en Grand Island, Nebraska, el 5 de octubre de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
Por Agencia EFE

Los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, en un mitin en Nebraska este lunes en los que dijo que Irán puede “destruir” Los Ángeles y San Diego “como pequeño precio a pagar” han desatado un aluvión de reacciones entre cargos del estado de California.

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