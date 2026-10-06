Los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, en un mitin en Nebraska este lunes en los que dijo que Irán puede “destruir” Los Ángeles y San Diego “como pequeño precio a pagar” han desatado un aluvión de reacciones entre cargos del estado de California.

Mientras el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo que la declaración es “repugnante y motivo de descalificación”, el candidato republicano de San Diego a la Cámara de Representantes, Jim Desmond, reprochó que Trump, como comandante en jefe, debe defender los intereses de Estados Unidos.

“Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego”, declaró: “Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto”, dijo el presidente estadounidense durante un mitin electoral.

“Discrepo rotundamente de los comentarios del presidente Trump. Estados Unidos debe plantar cara a Irán y defender nuestros intereses, pero la responsabilidad primordial de nuestro Comandante en Jefe es proteger al pueblo estadounidense y a nuestra nación”, escribió el candidato en su cuenta de X esta madrugada.

Desmond, veterano de la Marina, afirmó que sirvió para “proteger a los estadounidenses, no para considerar a las ciudades de Estados Unidos como un precio aceptable de la guerra” y que “ninguna ciudad estadounidense es prescindible, y ninguna familia estadounidense debería ser tratada jamás como daño colateral”.

Misiles Zolfaghar frente a un cartel con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en la plaza Baharestan, en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

Las palabras de Trump durante el mitin le valieron las críticas también de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

El revuelo generado fue tal que desde la Casa Blanca matizaron las palabras de Trump y, a través de un mensaje en redes sociales, el director de comunicaciones, Steven Cheung, afirmó que “estaba diciendo claramente que las ciudades estadounidenses se habrían visto amenazadas si no se hubiera detenido a Irán” en su afán por disponer de armas nucleares.

Las palabras pronunciadas en el mitin en Nebraska también han servido para mostrar otro ejemplo de discrepancia en el Partido Republicano y el malestar de otro candidato que trata de marcar distancia con el presidente antes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

VIDEO RECOMENDADO