Trump descarta que captura de Maduro sea un mensaje a México pero pide acción contra los cárteles

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este sábado que la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa sean un mensaje dirigido a México, pero pidió “hacer algo” contra los cárteles en el país vecino.

Trump anunció este sábado la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas especiales, tras una serie de ataques en Venezuela, y su presentación ante la justicia en Nueva York, donde el mandatario venezolano enfrenta cargos por narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas desde 2020.

Preguntado sobre si la operación, que oficialmente se saldó sin ningún estadounidense muerto, era un mensaje también a México, por donde entra la mayor parte de las drogas a Estados Unidos, Trump contestó: “No era esa la intención”.

“Somos muy amigos de ella”, la presidente Claudia Sheinbaum, añadió.

“Es una buena mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no controla México”.

Claudia Sheinbaum critica declaración de Donald Trump sobre el fentanilo como "arma de destrucción masiva". (Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Alfredo ESTRELLA / AFP)

México acusa a Estados Unidos de atraer ese flujo de drogas por ser el mayor mercado consumidor en el mundo, además de permitir el paso ilegal de un gran número de armas para el crimen organizado.

“Le he pedido muchas veces, ¿quiere que nos encarguemos de los cárteles? y ella me dice, no, no, señor presidente”, explicó.

“Así que tenemos que hacer algo, porque en mi opinión el número real de muertos [por consumo de drogas] es de 300.000 al año”, aseveró Trump.