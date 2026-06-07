Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula mientras habla con la prensa a bordo del Air Force One, el 5 de junio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula mientras habla con la prensa a bordo del Air Force One, el 5 de junio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene previsto retirar a los aproximadamente 50.000 soldados desplegados en el marco del conflicto contra Irán hasta que se haya alcanzado una “conclusión” definitiva en la región.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.