El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó una reunión “en el futuro inmediato” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, informó el martes un funcionario estadounidense luego de que ambos líderes anunciaran la semana pasada un próximo encuentro en Budapest.

“No hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, dijo la fuente gubernamental bajo condición de anonimato.

La semana pasada, Trump anunció que se reunirá con su par ruso en Budapest, sin precisar fecha, tras una conversación telefónica durante la cual “se han hecho grandes progresos”. El anuncio lo había hecho antes del encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien se reunió en Washington con la esperanza de que le proporcione misiles Tomahawk a pesar de las amenazas de Moscú.

“Hemos decidido que la próxima semana se celebrará una reunión de nuestros asesores de alto nivel. Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, por parte de Estados Unidos”, en un lugar aún por definir, escribió entonces Donald Trump en Truth Social.

El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump. (Fotos de Olga MALTSEVA y SAUL LOEB / AFP). / OLGA MALTSEVA SAUL LOEB

“Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘sin gloria’ entre Rusia y Ucrania”, añadió el mandatario estadounidense.

Su último encuentro con el líder del Kremlin se remonta al 15 de agosto, en una base militar en Alaska. Esa cumbre no desembocó en ninguna perspectiva concreta de resolución del conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa.