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Nidal Malik Hasan mató a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009 e hirió a otros 32. (AFP PHOTO/BELL COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT).
Nidal Malik Hasan mató a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009 e hirió a otros 32. (AFP PHOTO/BELL COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT).
/ HO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ha descartado su plan inicial de retransmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, un exmilitar estadounidense condenado a muerte por asesinar a 13 personas en un tiroteo perpetrado en 2009.

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