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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 20 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 20 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles que vaya a protagonizar una “escalada” con Cuba y anunció que “pronto” hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que Washington impuso a la isla.

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