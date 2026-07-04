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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante los actos del Día de la Independencia en el Monumento Nacional del Monte Rushmore en Keystone, Dakota del Sur, el 3 de julio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante los actos del Día de la Independencia en el Monumento Nacional del Monte Rushmore en Keystone, Dakota del Sur, el 3 de julio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes desde el Monumento Nacional del Monte Rushmore (Dakota del Sur) que el país es “la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia”, en el arranque de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

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