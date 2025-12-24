Escucha la noticia
Trump desea una feliz Navidad a la "escoria de la izquierda radical" que busca "destruir" EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó este miércoles una feliz Navidad “a todos, incluida la escoria de la izquierda radical”, en referencia a sus opositores demócratas, a quienes el mandatario acusa regularmente de ser la causa de todos los males.
“Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente”, dijo el republicano en su red Truth Social.
En temas de economía, asuntos sociales e incluso conflictos internacionales, Trump reprocha regularmente al Partido Demócrata, y en particular al expresidente Joe Biden, por ser el origen de las dificultades que atraviesa Estados Unidos y el mundo.
El magnate suele catalogar en la “izquierda radical” a todos sus opositores políticos, incluso a quienes se consideran moderados o centristas.
Trump celebra por estos días las fiestas de Navidad en Mar-a-Lago, su residencia en Florida.
