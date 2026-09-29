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Resumen

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Esta combinación de imágenes muestra a E. Jean Carroll y al presidente estadounidense Donald Trump, en la ciudad de Nueva York. Foto: LEONARDO MUNOZ / AFP
Esta combinación de imágenes muestra a E. Jean Carroll y al presidente estadounidense Donald Trump, en la ciudad de Nueva York. Foto: LEONARDO MUNOZ / AFP
/ LEONARDO MUNOZ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desistió este martes de su batalla legal contra el pago a la autora E. Jean Carroll derivado del veredicto en su contra en un caso civil de 2023 que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación.

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