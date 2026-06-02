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El presidente estadounidense Donald Trump observa durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM)
El presidente estadounidense Donald Trump observa durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM)
Por Agencia EFE

La Administración del presidente, Donald Trump, anunció este martes que dejará de lado los intentos para crear un fondo de 1.800 millones de dólares para sus aliados acusados de diversos delitos durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025).

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