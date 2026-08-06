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Resumen

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Donald Trump se pronunció a través de Truth y negó informaciones sobre una supuesta escasez de armamento en medio del conflicto con Irán. (Foto: AFP)
Donald Trump se pronunció a través de Truth y negó informaciones sobre una supuesta escasez de armamento en medio del conflicto con Irán. (Foto: AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos cuenta con un amplio suministro de municiones y amenazó con penas de cárcel a quienes sugirieran lo contrario, en un momento de gran frustración por la guerra con Irán.

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