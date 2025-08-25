Trump despide a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, un paso en la lucha por el control del banco central

El presidente Donald Trump despidió a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, el lunes por la noche, lo que supone una fuerte escalada en su lucha por ejercer un mayor control sobre lo que durante mucho tiempo se ha considerado una institución independiente de la política cotidiana.

Trump declaró en una carta publicada en su plataforma Truth Social que despide a Cook debido a las acusaciones de fraude hipotecario. Bill Pulte, designado por Trump para la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, hizo las acusaciones la semana pasada.

Información en desarrollo...