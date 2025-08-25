Lisa Cook, entonces miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el edificio de la Junta de la Reserva Federal en Washington, DC, el 25 de junio de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
Agencia AP
Agencia AP

Trump despide a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, un paso en la lucha por el control del banco central
El presidente Donald Trump despidió a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, el lunes por la noche, lo que supone una fuerte escalada en su lucha por ejercer un mayor control sobre lo que durante mucho tiempo se ha considerado una institución independiente de la política cotidiana.

Trump declaró en una carta publicada en su plataforma Truth Social que despide a Cook debido a las acusaciones de fraude hipotecario. Bill Pulte, designado por Trump para la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, hizo las acusaciones la semana pasada.

Información en desarrollo...

