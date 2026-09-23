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El presidente de China, Xi Jinping, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia de llegada en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE.UU., el 23 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Al Drago)
El presidente de China, Xi Jinping, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia de llegada en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE.UU., el 23 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Al Drago)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó este miércoles la alfombra roja para recibir con todos los honores a su homólogo chino, Xi Jinping, en su primera visita de Estado a Washington en más de una década, con una inusual ceremonia de bienvenida a pie de avión.

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