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Resumen

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El presidente de China Xi Jinping (derecha) y la primera dama estadounidense Melania Trump escuchan el discurso del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de China Xi Jinping (derecha) y la primera dama estadounidense Melania Trump escuchan el discurso del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este jueves la “amistad extraordinaria” que mantiene con su homólogo chino, Xi Jinping, y le propuso trabajar juntos para forjar “un futuro mejor” para ambos países, al recibirlo en la Casa Blanca.

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