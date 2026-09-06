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Resumen

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Trump desvela uniforme de Fuerza Espacial y las redes sociales lo comparan con traje nazi. (Truth Social de Donald Trump / AFP).
Trump desvela uniforme de Fuerza Espacial y las redes sociales lo comparan con traje nazi. (Truth Social de Donald Trump / AFP).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo en redes sociales una imagen del posible nuevo uniforme que llevarán los miembros de la Fuerza Espacial de EE.UU., lo que disparó múltiples críticas en redes sociales por sus similitudes con el traje de las SS del régimen nazi.

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