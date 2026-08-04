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Resumen

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El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, el 3 de agosto de 2026. (EFE/EPA/Allison Robbert)
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, el 3 de agosto de 2026. (EFE/EPA/Allison Robbert)
/ Allison Robbert / POOL
Por Agencia AFP

Un hombre armado fue detenido en el campo de golf del presidente Donald Trump en Los Ángeles dos días antes de la visita que realizó el mandatario estadounidense este martes, informaron autoridades.

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