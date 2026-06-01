Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (Kent NISHIMURA / Ilia YEFIMOVICH / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (Kent NISHIMURA / Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría arremetido este lunes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está “jodidamente loco”, durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra el Líbano, de acuerdo con el medio estadounidense Axios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.