Escuchar
(2 min)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que fue un “gran honor” conocerlo y que ama a Colombia, en la dedicatoria de una tarjeta que le obsequió durante la reunión de más de dos horas que tuvieron en Washington.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Petro propone a Trump que Colombia y Venezuela trabajen juntos para derrotar narcos
EEUU

Petro propone a Trump que Colombia y Venezuela trabajen juntos para derrotar narcos

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”
Oriente Medio

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”

Trump dice a Petro en una tarjeta que conocerlo fue “gran honor” y que ama a Colombia
EEUU

Trump dice a Petro en una tarjeta que conocerlo fue “gran honor” y que ama a Colombia

Bill y Hillary Clinton testificarán a fines de febrero ante el Congreso por caso Epstein
EEUU

Bill y Hillary Clinton testificarán a fines de febrero ante el Congreso por caso Epstein