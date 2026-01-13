Trump insta a los manifestantes en Irán a derrocar el gobierno y dice que “la ayuda está en camino”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes a los iraníes que mantengan las manifestaciones, tomen las instituciones y registren los nombres de “los asesinos y los abusadores”, en momentos en que las protestas son reprimidas por las autoridades de Irán.

“Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO”, lanzó.

El mandatario no precisó qué tipo de ayuda recibirían los iraníes, pero instó a que conserven los nombres de los “asesinos y los abusadores”. “Pagarán un alto precio”, prometió.

Un grupo de iraníes se congrega bloqueando una calle durante una protesta en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026.

Trump, que ha amenazado con intervenir militarmente en Irán, anunció el lunes que aplicará un arancel del 25% a los socios comerciales de la República Islámica.

Las manifestaciones comenzaron en protesta por el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la represión y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se propondrán sanciones “rápidamente” en respuesta al “aterrador” número de muertos.

España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron este martes a diplomáticos iraníes para expresar su “condena” por la represión en las protestas.

Y aunque este martes se restableció la conexión telefónica internacional, los iraníes siguen sin poder acceder a internet desde el 8 de enero en un intento, denuncian organizaciones de derechos humanos, de ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

En videos publicados en redes sociales y geolocalizados por AFP, aparecen cuerpos alineados en una mezquita al sur de la capital.

“La violencia aumenta, las detenciones tambien. Los opresores disparan indiscriminadamente”, contó en Estambul Kian Tahsildari, dando cuenta del testimonio de sus amigos en Mashhad, en el noreste de Irán.

“Matanzas a gran escala”

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 648 muertes, entre ellas las de nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que hay más de 10.000 detenidos.

Human Rights Watch (HRW) abundó diciendo que existen “informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala”.

Según la prensa estatal, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas. Sus funerales se acabaron convirtiendo en grandes concentraciones a favor del gobierno, que declaró tres días de luto oficial.

El martes, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el gobierno ordenó que se cortara internet tras verse “confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país”.

Respecto a las amenazas de Trump, añadió: “Estamos preparados para cualquier eventualidad y esperamos que Washington elija una opción sensata. No importa qué opción elijan, estamos preparados para ello”.

En tanto, la Fiscalía afirmó que las autoridades presentarán cargos por delitos capitales de “moharebeh” (“guerra contra Dios”) contra algunos de los sospechosos detenidos en las protestas. En el pasado, ha habido casos en que esos cargos han acarreado la pena de muerte.