El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE.UU., el 25 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL)
Agencia EFE
Trump dice al Líbano que está ante “encrucijada histórica” en medio de esfuerzos de paz
El presidente de , , afirmó este martes que el se encuentra ante una “encrucijada histórica” en un mensaje a su homólogo, , informó la Presidencia libanesa, en medio de los esfuerzos para propiciar el inicio de negociaciones con .

Según un comunicado del órgano presidencial libanés, Trump envió un mensaje a Aoun con motivo del Día de la Independencia del Líbano, en el que consideró que el país mediterráneo tiene en estos momentos la oportunidad de tomar el camino hacia una mayor estabilidad y prosperidad económica.

MIRA AQUÍ: Quién era Haytham Ali Tabatabai, el número dos de Hezbolá asesinado por Israel que buscaba “reconstruir” la milicia chiita

El mandatario estadounidense también expresó su interés en ahondar la colaboración entre ambos países y aplaudió las “valientes decisiones” tomadas por el Gobierno libanés, apunta la nota.

Este verano, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército la elaboración de un plan para desarmar al grupo chií Hezbolá, una medida propiciada por Washington, mediador en el acuerdo de alto el fuego alcanzado hace un año por el Líbano e Israel.

El mensaje de Trump llega después de que el jefe de Estado libanés expresara en las últimas semanas su disposición para entrar en negociaciones con Israel, con la intención de buscar una salida a los ataques israelíes que aún se producen con frecuencia pese al cese de hostilidades.

Además, pretendería lograr el repliegue de las fuerzas israelíes que aún ocupan varios puntos del sur del Líbano desde la invasión terrestre lanzada en el marco del último conflicto.

Por su parte, el Estado judío, que aún no ha contestado al ofrecimiento, busca acelerar el desarme de Hezbolá.

En este contexto, llegó este martes a Beirut el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelaty, que está previsto mantenga durante su visita una serie de reuniones con altos cargo libaneses, supuestamente también para tratar de mediar una solución al actual statu quo con Israel.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

