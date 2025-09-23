Donald Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP
Donald Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP
/ TIMOTHY A. CLARY
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump dice al reunirse con Milei que no cree que Argentina necesite “un rescate”
Resumen de la noticia por IA
Trump dice al reunirse con Milei que no cree que Argentina necesite “un rescate”

Trump dice al reunirse con Milei que no cree que Argentina necesite “un rescate”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente estadounidense, , declaró este martes que no cree que Argentina necesite “un rescate”, al reunirse con su homólogo , quien “está haciendo un trabajo fantástico”.

“Les vamos a ayudar, pero no creo que necesiten un rescate. Está haciendo un trabajo fantástico”, ante periodistas, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: El reloj nuclear avanza: la incertidumbre por el fin del START III y por qué Putin pidió que sea prorrogado

Argentina afronta turbulencias financieras, en medio de una delicada situación política para Milei, tras reveses electorales y políticos, en el Congreso.

podría anunciar en breve algún tipo de ayuda, después de que el Departamento del Tesoro indicara el lunes que está dispuesto a “hacer lo necesario”.

es un aliado “sistemáticamente importante”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario argentino, Javier Milei. Foto: EFE/Archivo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario argentino, Javier Milei. Foto: EFE/Archivo

La ayuda podría venir en forma de una línea de intercambio de moneda, compras directas de divisas y adquisiciones de , precisó.

“Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección como presidente”, añadió Trump en su red social Truth Social.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC