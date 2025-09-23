Escucha la noticia
Trump dice al reunirse con Milei que no cree que Argentina necesite “un rescate”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este martes que no cree que Argentina necesite “un rescate”, al reunirse con su homólogo Javier Milei, quien “está haciendo un trabajo fantástico”.
“Les vamos a ayudar, pero no creo que necesiten un rescate. Está haciendo un trabajo fantástico”, declaró Trump al recibir a Milei ante periodistas, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: El reloj nuclear avanza: la incertidumbre por el fin del START III y por qué Putin pidió que sea prorrogado
Argentina afronta turbulencias financieras, en medio de una delicada situación política para Milei, tras reveses electorales y políticos, en el Congreso.
Estados Unidos podría anunciar en breve algún tipo de ayuda, después de que el Departamento del Tesoro indicara el lunes que está dispuesto a “hacer lo necesario”.
Argentina es un aliado “sistemáticamente importante”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessen.
La ayuda podría venir en forma de una línea de intercambio de moneda, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental, precisó.
“Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección como presidente”, añadió Trump en su red social Truth Social.
TE PUEDE INTERESAR
- Trump pide ante la ONU “terminar con este fracasado experimento de fronteras abiertas”
- Trump exige a los países europeos que dejen de comprar energía a Rusia: “Es vergonzoso”
- Trump advierte en la ONU que EE.UU. “hará volar por los aires” a narcotraficantes venezolanos
- Asamblea General de la ONU: Trump denuncia que reconocer al Estado de Palestina es una “recompensa” para Hamás
Contenido sugerido
Contenido GEC