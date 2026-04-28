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El presidente estadounidense Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña participan en una ceremonia de llegada en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 28 de abril de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña participan en una ceremonia de llegada en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 28 de abril de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su país “no tiene amigos más cercanos que los británicos”, al recibir al rey Carlos III en la Casa Blanca, en momentos de tensión bilateral por la guerra en Oriente Medio.

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