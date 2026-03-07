Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la cumbre «Escudo de las Américas» en el Trump National Doral de Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene tiempo de aprender español: “No voy a aprender su maldito idioma”, afirmó entre risas.

