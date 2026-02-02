Trump dice antes de su reunión con Petro que el colombiano ha cambiado “mucho su actitud”

Escuchar
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Martin BERNETTI / Saul LOEB / AFP)

Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes, en la víspera de su reunión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que este ha cambiado “mucho su actitud” desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y que espera tener el martes una buena reunión con él.

