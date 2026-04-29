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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras mientras da la bienvenida a los astronautas de la misión Artemis II —de izquierda a derecha: Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman y Jeremy Hansen— en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 29 de abril de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras mientras da la bienvenida a los astronautas de la misión Artemis II —de izquierda a derecha: Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman y Jeremy Hansen— en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 29 de abril de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que cree que la NASA tiene “buenas posibilidades” de llevar a astronautas a la superficie de la Luna antes de que acabe su mandato, a principios de 2029.

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