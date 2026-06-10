El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena Fox News el miércoles por la noche que líderes de Irán le habían telefoneado para pedirle que detenga los bombardeos contra su territorio.

Trump afirmó también que las fuerzas estadounidenses lanzaron 49 misiles Tomahawk durante una nueva incursión aérea llevada a cabo la madrugada del jueves en Irán.

Si Teherán no acepta las condiciones de Washington para poner fin a la guerra, que comenzó el 28 de febrero, “el presidente Trump dijo, y cito textualmente: ‘Mañana por la noche los bombardearemos hasta dejarlos hechos polvo’”, afirmó el periodista Trey Yingst, quien habló con el presidente.

Los Guardianes de la Revolución desmintió de inmediato al presidente estadounidense, según informó la agencia estatal de noticias IRNA.

“Se desmiente rotundamente la afirmación de Trump de que funcionarios iraníes se hayan puesto en contacto con él; se trata de una excusa para eludir la guerra”, declaró el ejército ideológico iraní.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles 10 de junio que reanudará los ataques contra Irán, y señaló que los negociadores de paz de Teherán "siguen tomándonos por imbéciles". (AFP)

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