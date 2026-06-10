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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una ceremonia en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una ceremonia en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena Fox News el miércoles por la noche que líderes de Irán le habían telefoneado para pedirle que detenga los bombardeos contra su territorio.

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