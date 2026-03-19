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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 19 de marzo de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 19 de marzo de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
/ Aaron Schwartz /POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido en conversaciones privadas con su círculo cercano que algunas de sus políticas de deportación masiva “fueron demasiado lejos”, según el Wall Street Journal.

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