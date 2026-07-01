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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la presentación este miércoles del Boeing 747-8 donado por Qatar. Foto: AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la presentación este miércoles del Boeing 747-8 donado por Qatar. Foto: AFP
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que estaba emocionado por realizar su primer vuelo a bordo del nuevo Air Force One, un controvertido regalo de Qatar a Estados Unidos.

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