El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de los medios de comunicación mientras se dirige al Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., el 16 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
Trump dice haber quedado “muy impresionado” de Machado y que seguirán en contacto
El presidente estadounidense, , aseguró este viernes que planea seguir en contacto con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, , y dijo que es una mujer “que respeta mucho”, después de su encuentro el jueves en la Casa Blanca.

“Ayer tuve una reunión estupenda con una persona a la que respeto mucho, y ella, obviamente, también me respeta a mí y a nuestro país, y me regaló su Premio Nobel. Nunca la había conocido antes, y quedé muy impresionado. Es una gran mujer”, declaró Trump a la prensa a su salida de la Casa Blanca.

Francisco Sanz
En cuanto a la medalla del Premio Nobel con la que la propia Machado obsequió al presidente el jueves como muestra de “gratitud”, Trump dijo que fue un “gesto muy amable”.

“Me dijo (citando a la líder opositora): ‘Usted ha puesto fin a ocho guerras, y nadie en la historia merece este premio más que usted’. Y me pareció un gesto muy bonito. Creo que es una gran mujer y volveremos a hablar”, agregó Trump.

El republicano ha mostrado interés en numerosas ocasiones sobre el Premio Nobel de la Paz y suele insistir en que ha puesto fin a varios conflictos internacionales y en que este galardón debería concederse según el número de guerras resueltas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando junto a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz. (EFE/ Rastreo de Redes).
Trump y Machado almorzaron el jueves por primera vez en la Casa Blanca después de la operación militar estadounidense que resultó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

No han trascendido detalles de la conversación entre ambos, pero la líder opositora ha afirmado que el mandatario estadounidense está comprometido con su causa.

Hasta ahora, la Administración estadounidense ha excluido a Machado del proceso de transición en Venezuela, al considerar que por el momento no tiene suficientes apoyos para asumir el poder y ha optado por trabajar con el Gobierno de Delcy Rodríguez, que según Trump está bajo su tutela y ha cumplido con “todas sus exigencias”.

