Washington. El presidente Donald Trump insistió el jueves en la necesidad de armar a los maestros en las escuelas, aunque aclaró que eso no significaba dar armas a todos.



“Yo nunca dije ‘dar armas a los maestros’ como informaron Noticias Falsas @CNN & @NBC. Lo que dije es estudiar la posibilidad de dar ‘armas ocultas a maestros idóneos con experiencia en entrenamiento militar o especial - solo los mejores’”, tuiteó.



También insistió que empleados armados podrían devolver el fuego a los agresores: “¡ATAQUES TERMINARÍAN!” y “¡GRAN DISUASIÓN!”, añadió.



En la víspera, el presidente recibió en la Casa Blanca a los adolescentes que sobrevivieron a la masacre de la semana pasada en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, así como a los padres de las víctimas, para demostrar que está resuelto a combatir la violencia armada.



El episodio más reciente, tras las masacres de años anteriores en Connecticut y Colorado, ha dado impulso a una movilización creciente a favor de imponer mayores controles sobre las armas.



Trump pidió a sus invitados que sugirieran soluciones y dieran sus opiniones. No apoyó propuesta concreta alguna, pero prometió tomar medidas y se mostró interesado en los distintos enfoques.



Sobre todo escuchó, sosteniendo en sus manos notas manuscritas con su mensaje a las familias.



Trump tuiteó luego: “Siempre recordaré” la reunión. “Tanto amor entre tanto dolor. No debemos decepcionarlos. Debemos mantener seguros a nuestros niños!!”



Partidario enérgico del derecho de portar armas, Trump agregó no obstante que está dispuesto a escuchar ideas incompatibles con la ortodoxia de la National Rifle Association (NRA), incluidos los límites de edad para la compra de armas de asalto. Con todo, los partidarios de las armas son una parte crucial de su base de electores.



La NRA rechazó inmediatamente la idea de elevar a 21 años la edad mínima para la compra de armas largas.



“Los proyectos legislativos que impiden a los adultos respetuosos de la ley de 18 a 20 años de edad adquirir fusiles y escopetas en realidad les prohíben comprar cualquier arma de fuego, lo que es contrario a su derecho constitucional a la autoprotección”, dijo el grupo en un comunicado.



El viernes, en la reunión con Trump en la Casa Blanca, un estudiante en Parkland, Samuel Zeif, dijo que ha oído de jóvenes de 15 años que adquieren fusiles. Cary Gruber, padre de un alumno de la misma ciudad, le rogó a Trump: “No es cuestión de izquierda o derecha... Si no puedes comprar una cerveza, no deberías poder adquirir un arma de fuego”.



Andrew Pollack, cuya hija Meadow fue asesinada en la balacera, hizo notar las masacres escolares que han ocurrido en el país y afirmó que la cuestión ahora no gira en torno a las leyes sobre armas, sino en corregir el problema en las escuelas. “Debería haber ocurrido sólo un tiroteo en una escuela, y deberíamos haber corregido el problema, y estoy furioso. Por mi hija; no la volveré a ver”, afirmó Pollack. “El cementerio Rey David, ahí es a donde voy a ver a mi hija ahora”.



Fuente: AP