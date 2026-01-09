Donald Trump dice que aceptará el Premio Nobel de la Paz si María Corina Machado se lo ofrece

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tiene planeado aceptar el Premio Nobel de la Paz que le ofrecería la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, en la reunión que mantendrán en la Casa Blanca la semana próxima, pese a que el Comité Nobel ya ha advertido que no es transferible.
En una entrevista concedida al presentador Sean Hannity de la cadena de televisión Fox News, emitida la noche del jueves, Trump dijo que espera “poder saludarla”. “He oído que ella quiere hacerlo. Sería un gran honor”, dijo al ser consultado sobre la disposición de Machado de compartir con él el premio.
Trump también aseguró que hablará con María Corina Machado sobre su capacidad para jugar un posible rol en el futuro de Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro.
“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, aseguró Trump, quien insistió en que él merecía el Premio Nobel.
“No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras”, dijo.
Machado ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, pero luego en una entrevista en la cadena estadounidense ‘Fox News’ señaló que “ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él”, a lo que el Instituto Nobel de Noruega explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.
“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otra persona”, declaró a la AFP el portavoz del instituto, Erik Aasheim.
“Una vez anunciado el/los galardonado(s), la decisión permanece para siempre”, añadió, especificando que, no obstante, el galardonado tiene la libertad de hacer lo que considere oportuno con el dinero del premio.
El presidente estadounidense declaró tras la captura de Maduro que Machado no estaba calificada para gobernar. “No goza de apoyo ni de respeto en su país”, dijo.
A pesar de los esfuerzos de Machado por mostrarse conciliadora, Trump no ha visto con buenos ojos su elección para el Nobel de la Paz, un premio que él codicia desde hace mucho tiempo.
“Esa es la postura del comité (que otorga el Premio Nobel de la Paz). (...) Es muy vergonzoso para Noruega. Tuvieron algo que ver o no. Creo que sí. Dicen que no. Pero cuando se han terminado ocho guerras, debería recibirse una por cada una”, declaró Trump este jueves en Fox News, repitiendo una cifra que expertos consideran descabellada.
“Las autoridades noruegas no tienen nada que ver con las decisiones del Comité Nobel”, aseguró a la AFP el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del país del norte de Europa, Eivind vad Petersson.
