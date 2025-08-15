Trump dice que ahora “depende del presidente Zelensky” alcanzar acuerdo sobre Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que ahora “depende” de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, avanzar para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

“Ahora depende realmente del presidente Zelensky lograrlo. Y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelensky”, dijo Trump a Fox News después de la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El tono del presidente estadounidense con Putin distó mucho del de antes de la reunión, cuando amenazó con irse en pocos minutos si no veía avances o aseguró que el jefe del Kremlin no iba a “jugar” con él.

Putin dijo, por su parte, que espera que “el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania”. Tampoco dio detalles.

LEE MÁS: Concluye la reunión entre Trump y Putin sin acuerdo de paz sobre Ucrania

Afirmó que espera que “Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores”.

Ambos habían prometido una rueda de prensa tras unas tres horas de conversación en la base militar de Elmendorf-Richardson, pero solo se dieron un apretón de manos al terminar sus discursos y se marcharon sin responder a los periodistas que los bombardeaban con preguntas.

Trump aseguró no obstante que llamará de inmediato a los dirigentes de la OTAN y a Zelensky “para hablar sobre la reunión” que, según él, fue “muy productiva” y, según Putin, “constructiva”.

Esta cumbre comenzó con una coreografía cuidada al milímetro para dar la bienvenida a Putin a una cita que le permitió romper el aislamiento occidental por la guerra.

“Siguen matando”

El gran protagonista ausente, el presidente ucraniano, declaró que “contaba” con Donald Trump para poner fin al conflicto.

Los soldados rusos “siguen matando el día de las negociaciones”, lamentó Zelensky, aunque su ejército anunció haber recuperado seis pueblos conquistados por Rusia en los últimos días.

Los soldados rusos "siguen matando el día de las negociaciones", lamentó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. (Photo by Ben STANSALL / POOL / AFP) / BEN STANSALL

El presidente ucraniano y los líderes europeos tienen que esperar a que el impredecible presidente estadounidense les informe del contenido de su reunión, tal como prometió.

Antes de la reunión en Alaska, las posturas de ambos beligerantes eran irreconciliables.

Rusia exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a adherirse a la OTAN.

Para Kiev esto es inaceptable. Exige un alto el fuego incondicional e inmediato, así como garantías de seguridad futuras.