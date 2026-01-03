La opositora venezolana, María Corina Machado; y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Federico Parra / Patrick T. Fallon / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump dice que analizará una posible presidencia de Machado en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, , dijo este sábado que tendría que “analizar” si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora como líder de una transición en Venezuela tras la captura del actual mandatario del país suramericano, Nicolás Maduro.

Preguntado en una entrevista con la cadena Fox News sobre si apoyaría a Machado para que asuma el poder en Venezuela después de que fuerzas especiales estadounidenses , de Caracas, Trump respondió: “Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo”.

PUEDES VER: Cayó Nicolás Maduro, EN VIVO: últimas noticias de la detención del presidente venezolano por parte de EE. UU.

“(En Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza”, insistió el republicano, que acusa al venezolano de liderar una red de narcotráfico.

Trump insistió en que Maduro - a quien EE.UU. no reconoce como presidente legítimo de Venezuela- tuvo unas “elecciones amañadas” en 2024, por lo que la “gente no siente ningún aprecio por él”.

“Tenía muy poca lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura, y la gente no puede creer la suerte que tuvo”, agregó el presidente estadounidense.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asiste a una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2025 en el Storting de Oslo, Noruega. (Foto de Ole Berg-Rusten / NTB / AFP).
/ OLE BERG-RUSTEN

Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en su país. Tras conocerse la noticia, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció este sábado que se desconoce el paradero del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, y pidió una prueba de vida a EE.UU., después de que Trump confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos para responder ante la Justicia estadounidense.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

