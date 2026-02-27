El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que Washington no está contento con cómo está negociando Irán a cuenta de su programa nuclear, pero admitió que aún no ha tomado “una decisión final” sobre si realizar o no un ataque sobre el país persa.

“Aún no hemos tomado una decisión final. No estamos precisamente contentos con la forma en la que han negociado”, aseguró a medios en la Casa Blanca Trump antes de insistir en que Irán “no pueden tener armas nucleares”.

Al ser preguntado sobre la posibilidad que Washington forzara un cambio de régimen en Teherán, Trump negó también que haya alguna decisión al respecto y afirmó que “podría o podría no haberlo”.

“(Los iraníes) no están dispuestos a darnos lo que necesitamos. No me entusiasma”, concluyó el presidente, que afirmó que hoy mismo habrá “conversaciones adicionales”, aunque no precisó exactamente más detalles sobre esos intercambios.

Hoy mismo está previsto que el canciller de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, se reúna con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y otros funcionarios en Washington para tratar sobre las conversaciones con Irán, en las que ha mediado el sultanato.

EE.UU. e Irán mantuvieron ayer jueves en Ginebra una tercera ronda de negociaciones nucleares en las que Teherán consideró que se produjeron “buenos avances”, mientras que Washington apenas se ha pronunciado al respecto.

Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / varias fuentes / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS -

Washington está exigiendo enriquecimiento cero de uranio por parte de Irán y que limite el alcance de sus misiles, puntos a los que se niega Teherán, que solo acepta recortes en su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones.

Sin embargo, en medio de las negociaciones el portaviones USS Gerald R. Ford llega este viernes con su grupo de combate a la costa norte de Israel y se une al enorme despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, el mayor desde la guerra de 2003.

A ello se suma que el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, envió un mensaje a los trabajadores de la legación en el que les advierte que, si quieren salir del país, lo “hagan HOY” ante un posible inicio de un conflicto en la zona.

Trump quiso recordar hoy que operativos que él ha ordenado contra Irán se han desarrollado a la perfección, como el que mató al general Qasem Soleimani en 2020 o la operación Martillo de Medianoche, que atacó instalaciones nucleares del país persa el pasado junio, y aseguró que quiere mantener esa tasa de éxito.

