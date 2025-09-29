Trump dice que Netanyahu ha aceptado el plan de paz de EE.UU. para Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aceptado su plan de veinte puntos para lograr la paz en Gaza que contempla un Gobierno de transición sin Hamás, supervisado por una junta que presidiría el propio Trump, o la futura creación de un Estado palestino.

“Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región”, dijo Trump a la prensa posterior a un encuentro con el primer ministro israelí.

“Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado”, añadió el presidente estadounidense, que dijo que, en todo caso, tiene la sensación de que habrá “una respuesta positiva” por parte del grupo islamista.

Trump también dijo que, en caso de que Hamás rechace la propuesta, Israel contará con el total apoyo estadounidense para destruir a la milicia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a su llegada al Ala Oeste de la Casa Blanca, el 29 de septiembre de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

“Si no es así, como bien sabes, Bibi (diminutivo con el que se refirió a Netanyahu), contarás con un mayor respaldo para tomar las medidas necesarias”, explicó el republicano, que apuntó que mantuvo una “larga y dura conversación” hoy con el líder israelí.

“Él entiende que ya es hora (de buscar un acuerdo de paz)”, dijo Trump sobre el mandatario israelí.