El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes que considerará “sin duda” bombardear Irán de nuevo si los datos de inteligencia concluyen que es capaz de enriquecer uranio a los niveles necesarios para fabricar armas atómicas.

Un periodista le pregunto en una rueda de prensa en la Casa Blanca si consideraría nuevos ataques aéreos si los bombardeos de la semana pasada no lograron poner fin a las ambiciones nucleares de Irán. “ Sin duda. Absolutamente ”, contestó Trump.

El mandatario celebró el “éxito rotundo” de los ataques estadounidenses del fin de semana a las instalaciones de Fordow, Isfahán y Natanz que, según recordó, propiciaron un acuerdo de alto el fuego entre Irán e Israel que puso fin a 12 días de fuego cruzado y desescaló la tensa situación en Oriente Medio.

También aseguró que tanto el Gobierno israelí como Teherán están “exhaustos” después del conflicto.

“Traté con ambos, y ambos querían resolverlo (el conflicto). Hicimos un gran trabajo, pero (Irán e Israel) están exhaustos. Lo último en lo que piensan ahora es en la energía nuclear. ¿Sabes en qué están pensando? Piensan en el mañana, en intentar vivir”, agregó.

Insistió en que las instalaciones, sobre todo la clave en Fordow, han sido totalmente aniquiladas. “El sitio quedó arrasado por las bombas. Y no, no me preocupa en absoluto”, advirtió.

Trump además pidió al líder supremo iraní, Ali Jameneí, que “diga la verdad” después de que este asegurara ayer jueves que los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares no lograron “nada significativo”.

“Tienes que decir la verdad. Te dieron una paliza, e Israel también fue golpeado”, dijo en una aparente apelación directa al ayatolá.

El presidente estadounidense y su alto mando militar han criticado duramente un informe preliminar de inteligencia filtrado a la prensa estimara que tras los ataques el programa nuclear de Irán se vería demorado por unos seis meses, no años, como ha asegurado Trump.

Trump ha afirmado también que Teherán parece haber perdido el acceso a sus reservas de uranio enriquecido al 60 % tras el ataque y ha asegurado que Irán “no sacó nada de las instalaciones”, en referencia a las reservas que el país supuestamente mantenía en las instalaciones atacadas.

SOBRE EL AUTOR Agencia AFP Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.