icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, Maryland, a su regreso de Ohio, el 11 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, Maryland, a su regreso de Ohio, el 11 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que decidió cambiar de avión de manera encubierta el pasado julio en Turquía porque se limitó a acatar la recomendación del Servicio Secreto ante la amenaza de un ataque contra la aeronave, un episodio que revelaron en la víspera los dos principales diarios estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.