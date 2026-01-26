Donald Trump dice que cierra los ojos en las reuniones con su gabinete porque son “aburridísimas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó haber cerrado los ojos durante algunos momentos de las reuniones con su gabinete porque son “aburrídisimas”, aunque aseguró que lo escucha todo.

El mandatario dio estas declaraciones en una entrevista con la revista New York Magazine para un reportaje publicado este lunes sobre la salud del mandatario, de 79 años, cada vez más en el punto de mira por los moretones aparecidos en sus manos y por haber sido visto dormitando en algunos eventos públicos.

“Son aburridísimas”, dijo al ser preguntado sobre el hecho de cerrar los ojos durante las reuniones de gabinete, aunque defendió que escucha cada una de las palabras que se dicen.

“Voy recorriendo la sala y tengo a 28 tipos. La última vez fueron tres horas y media. Tengo que echarme hacia atrás y escuchar, y muevo la mano para que la gente sepa que estoy prestando atención. Escucho cada palabra y no veo la hora de salir de allí”, explicó.

Trump, que suele defender que goza de una salud de hierro, aseguró en la entrevista que se siente igual que hace 40 años.

La semana pasada, el presidente atribuyó un moratón aparecido en su mano izquierda durante su viaje a Suiza para el Foro Económico Mundial de Davos a un golpe contra una mesa.

Desde su regreso al poder hace un año, el mandatario ha sido visto en numerosas ocasiones con moretones en las manos, que suele maquillar para disimularlos y que la Casa Blanca ha atribuido a que estrecha muchas manos.

El pasado verano, la Casa Blanca hizo público un informe médico que especificaba que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores, aunque concluía que goza de “excelente salud”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple este martes 20 de enero un año desde su regreso a la Casa Blanca, un periodo de doce meses marcado por una profunda alteración del orden internacional y por la aplicación de una política migratoria de línea dura, que ha suscitado una oleada de protestas sociales. (EFE)