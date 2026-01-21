Trump dice que “concibió el marco” para futuro acuerdo sobre Groenlandia con jefe de la OTAN

Donald Trump levantó este miércoles la amenaza de imponer nuevos aranceles a varios países europeos y aseguró que “concibió el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia”, en una reunión en Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero”, escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social, sin dar ningún detalle sobre el “marco”.

El anuncio animó a los mercados financieros: Wall Street, que operaba con una leve alza, afianzó sus ganancias tras la publicación del mensaje, y el dólar ganó terreno frente al euro.

Trump insiste en que esta isla rica en minerales es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

El mandatario estadounidense amenazó la semana pasada con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca y enviar una misión militar de exploración a Groenlandia.

Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión bilateral en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Trump precisó este miércoles que hay “discusiones adicionales en curso sobre la Cúpula de Oro, en relación a Groenlandia”, refiriéndose al escudo antimisiles que aspira a construir.

Encargó a su vicepresidente JD Vance, su jefe de la diplomacia Marco Rubio y a su emisario especial Steve Witkoff que lleven a cabo las negociaciones.

Horas antes de esta publicación, Trump descartó por primera vez utilizar la fuerza para apoderarse de Groenlandia, pero exigió “negociaciones inmediatas” para su adquisición, reiterando que solo Estados Unidos puede proteger esta isla del Ártico.