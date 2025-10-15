Trump dice que “considera” atacar en tierra a cárteles de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico.

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump en el Despacho Oval ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de realizar ataques en tierra.

El martes, Trump anunció un nuevo ataque contra una supuesta embarcación del narcotráfico frente a las costas de Venezuela, con un balance de seis personas muertas, según el mensaje en su red Truth Social.

Se trata del quinto ataque como mínimo del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las aguas de Venezuela, en el mar Caribe, donde Washington desplegó buques militares y un submarino desde agosto.

Imagen de la narcolancha en el Caribe minutos antes del ataque de Estados Unidos. Foto: X / Pete Hegseth

Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de víctimas. El primer anuncio de un ataque de este tipo fue el 2 de septiembre.

Este nuevo bombardeo de precisión se realizó luego de que “inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta” de esas organizaciones, aseguró Trump.