El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 15 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Trump dice que “considera” atacar en tierra a cárteles de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, , dijo el miércoles que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra .

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump en el Despacho Oval ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de realizar ataques en tierra.

PUEDES VER: Venezuela dice que el despliegue de EE.UU. en el Caribe “deja vía libre” a narcotraficantes

El martes, Trump anunció un nuevo ataque contra una supuesta embarcación del narcotráfico , con un balance de seis personas muertas, según el mensaje en su red Truth Social.

Se trata del quinto ataque como mínimo del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las aguas de Venezuela, en el mar Caribe, donde Washington desplegó buques militares y un submarino desde agosto.

Imagen de la narcolancha en el Caribe minutos antes del ataque de Estados Unidos. Foto: X / Pete Hegseth
Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de víctimas. El primer anuncio de un ataque de este tipo fue el 2 de septiembre.

Este nuevo bombardeo de precisión se realizó luego de que “inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta” de esas organizaciones, aseguró Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 14 de octubre que la ayuda financiera para Argentina depende del resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que dictarán si su homólogo visitante, Javier Milei, puede aprobar reformas económicas difíciles. (AFP)

