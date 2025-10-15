Trump dice que “considera” atacar en tierra a cárteles de Venezuela

Escucha la noticia
Trump dice que “considera” atacar en tierra a cárteles de VenezuelaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico.
“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump en el Despacho Oval ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de realizar ataques en tierra.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Venezuela dice que el despliegue de EE.UU. en el Caribe “deja vía libre” a narcotraficantes
El martes, Trump anunció un nuevo ataque contra una supuesta embarcación del narcotráfico frente a las costas de Venezuela, con un balance de seis personas muertas, según el mensaje en su red Truth Social.
Se trata del quinto ataque como mínimo del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las aguas de Venezuela, en el mar Caribe, donde Washington desplegó buques militares y un submarino desde agosto.
Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de víctimas. El primer anuncio de un ataque de este tipo fue el 2 de septiembre.
Este nuevo bombardeo de precisión se realizó luego de que “inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta” de esas organizaciones, aseguró Trump.
TE PUEDE INTERESAR
- Venezuela activa plan de defensa en otros tres estados para seguir “ejerciendo” soberanía
- Venezuela dice que aceptará “toda ayuda” internacional para enfrentar “agresión” de EE.UU.
- EE.UU. ha solicitado a la isla caribeña de Granada alojar personal y equipo militar
- ¿Estados Unidos alista una acción militar en Venezuela?: opinión secreta sobre los cárteles da unas pistas
Contenido sugerido
Contenido GEC