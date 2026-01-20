El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa con periodistas en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 20 de enero de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa con periodistas en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 20 de enero de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump dice que crea la Junta de la Paz porque la ONU no le ayuda a resolver guerras
Resumen de la noticia por IA
Trump dice que crea la Junta de la Paz porque la ONU no le ayuda a resolver guerras

Trump dice que crea la Junta de la Paz porque la ONU no le ayuda a resolver guerras

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , anunció este martes la creación de la Junta de la Paz, un organismo destinado a poner fin a conflictos internacionales, argumentando que la nunca” le ha ayudado a resolver ninguna guerra.

Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna”, declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump dice que ha perdido el respeto por Noruega desde que no recibió el Nobel de la Paz

A pesar de ello, Trump afirmó que quiere “dejar que la ONU continúe existiendo porque su potencial es muy grande”.

Trump presidirá el próximo jueves, durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), la ceremonia de fundación de la Junta de la Paz, un organismo internacional liderado por el republicano para supervisar la resolución de conflictos a nivel global.

Aunque la Junta de la Paz se ideó en un principio para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump quiere ampliar sus atribuciones y competir con el Consejo de Seguridad de la ONU.

Según medios estadounidenses, los países que deseen un asiento permanente en la Junta de la Paz deben aportar alrededor de 1.000 millones de dólares, aunque el único con poder de veto será Trump.

MÁS INFORMACIÓN: Zelensky ve “muy díficil” aceptar invitación a la Junta de Paz de Trump para Gaza

Trump ha invitado a decenas de líderes internacionales a conformar la Junta de la Paz, incluidos el presidente ruso, Vladímir Putin; el argentino, Javier Milei; y el turco, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó integrarse en el organismo, lo que llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles a los vinos franceses.

Durante la rueda de prensa, Trump aseguró de nuevo que ha logrado resolver ocho guerras y reivindicó para sí mismo el Premio Nobel de la Paz.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Donald Trump afirmó el lunes 19 de enero que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle el territorio autónomo danés de Groenlandia, un escenario rechazado de plano por los groenlandeses y los europeos. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC