Trump dice que Cuba es una “nación fallida” aunque no cree necesario un cambio de régimen

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras viaja en el Air Force One, de camino a la Base Conjunta Andrews desde West Palm Beach, Florida, el 16 de febrero de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras viaja en el Air Force One, de camino a la Base Conjunta Andrews desde West Palm Beach, Florida, el 16 de febrero de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Cuba es una “nación fallida” y llamó a La Habana a hacer un acuerdo con Estados Unidos, aunque descartó una operación de cambio de régimen.

