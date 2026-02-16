Trump dice que Cuba es una “nación fallida” aunque no cree necesario un cambio de régimen

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo a la isla comunista.
“Es una amenaza humanitaria”, admitió Trump sobre la escasez de combustible.
Cuba, con 9,6 millones de habitantes, dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Maduro en una incursión militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.
La Habana acusa al mandatario de querer “asfixiar” la economía nacional, que se encuentra sometida a embargo de Estados Unidos desde 1962.
Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron en la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos. EFE