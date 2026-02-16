Trump dice que Cuba es una “nación fallida” aunque no cree necesario un cambio de régimen

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Cuba es una “nación fallida” y llamó a La Habana a hacer un acuerdo con Estados Unidos, aunque descartó una operación de cambio de régimen.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

Sin embargo, al ser preguntado si Estados Unidos derrocaría al gobierno de Cuba, como Washington hizo cuando capturó al mandatario venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo: “No creo que eso sea necesario”.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo a la isla comunista.

“Es una amenaza humanitaria”, admitió Trump sobre la escasez de combustible.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Adalberto ROQUE / Saul LOEB / AFP)

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Maduro en una incursión militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.

La Habana acusa al mandatario de querer “asfixiar” la economía nacional, que se encuentra sometida a embargo de Estados Unidos desde 1962.

