Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump habla en Verst Logistics, en Hebron, Kentucky, el 11 de marzo de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla en Verst Logistics, en Hebron, Kentucky, el 11 de marzo de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares que controlar los precios del petróleo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.